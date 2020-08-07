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أخبار العالم

فيديو مرعب لتحطم منزل على رأس فتيات إثر انفجار بيروت .. نيشان يعلق : مأساة في موطني

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:14 ص
نيشان
نيشان
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ميرنا محمود
نشر الإعلامي اللبناني نيشان ، مقطع فيديو مرعب لتحطيم المنزل علي رأس فتيات أثناء مشاهدتهم انفجار بيروت من نافذة منزلهم   

وكتب نيشان  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام  :قبل الانفجار بِثَوانٍ في البيت!
فَتَيات في بيتٍ لبناني...
مأساة في مَوْطِني
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وتسبب انفجار بيروت،  في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.
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