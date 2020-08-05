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أخبار العالم

مشهد مؤثر لأم تنقذ أبناءها أثناء تحطيم منزلهم إثر انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:38 م
ام تنقذ ابنائها من
ام تنقذ ابنائها من انفجار بيروت
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ميرنا محمود
تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو مؤثر لأم تحاول انقاذ ابنائها  من الانفجار الذي هز العاصمة أمس. 

وظهرت الأم وهي تركض محتضنة ابنائها اثناء تحطيم المنزل. 

وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت. 
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وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط آلاف الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سُمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترًا من العاصمة. 

وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي على كمية كبيرة من المفرقعات.

ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.

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