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فن

نوال الزغبي تنشر مقطع فيديو للانفجار واندلاع الحريق في مرفأ بيروت.. شاهد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:10 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة نوال الزغبي مقطع فيديو للانفجار الضخم في بيروت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام. 

وكتبت معلقة: شاهد كيف اندلع الحريق في #مرفأ_بيروت.


وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".


ووفقًا لقناة الـ"LBCI"، فإنّ "الرئيس سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته"، في حين لم تعرف بعد أسباب الانفجار.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وأدى الى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخل  المستودع. 

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".

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