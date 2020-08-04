AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نوال الزغبي تنشر فيديو لانفجار بيروت.. وتعلق: استرها يا رب.. شاهد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:07 م
مرفأ بيروت
مرفأ بيروت
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة نوال الزغبي مقطع فيديو للانفجار الضخم في بيروت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام 

 و كتب معلقة :إنفجار في مرفأ بيروت.استرها يارب

اقر ايضا :


وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".

ووفقًا لقناة الـ"LBCI"، فإنّ "الرئيس سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته"، في حين لم تعرف بعد أسباب الانفجار.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وأدى الى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخل  المستودع. 

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. نوال الزغبي في أحدث إطلالة بالأزرق

بتسريحة شعر بسيطة.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بجمالها

بهوت شورت .. نوال الزغبي في إطلالة صيفية جذابة على إنستجرام

بأفضل التهاني.. نوال الزغبى تحتفل بعيد ميلادها مع بنات شقيقها.. شاهد

بملابس صيفية.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور لها

انفجار عنيف بمدخل بيت الوسط مقر إقامة سعد الحريري

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية تنتهي من تحديد التصور الأساسي لنشأة فيروس كورونا.. فيديو

المدارس الحكومية تكتسح .. ننشر أسماء وتفاصيل أوائل الثانوية العامة 2020

للمسافرين من القاهرة إلى دبي.. إجراءات يجب عليك معرفتها حول رحلتك

وزير التعليم يعقد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020.. بعد قليل

شاهد.. السيارات التالفة في حادث حمو بيكا بمارينا

حقيقة إصابة سعد الحريري في انفجار بيروت

AdvertisementS

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

أسرع رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

التعليم تنتهي من تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس .. وتتيحها على هذا الرابط بعد قليل

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

في دقيقة.. أسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

انتحار طالبة ثانوية عامة بالغربية قفزا في نهر النيل بسبب مجموعها

%90 لكليات الطب.. هل تلقي أزمة كورونا بتداعياتها على التنسيق الجامعي؟

خطأ في نتيجة طالبة بالثانوية العامة.. والتعليم تحقق

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

بسبب كليات الهندسة.. بيان عاجل لوزير التعليم العالي بشأن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

أدخل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها في حمام السباحة.. شاهد صور مثيرة للجدل لـ رانيا يوسف

بملابس كاجوال.. سمر يسري تجذب الأنظار على السوشيال ميديا

طريقة تحضير الشوفان في دقائق بـ 6 خطوات