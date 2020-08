شاهد.. لحظة انتشال أحد متطوعي الدفاع المدني من تحت الأنقاض عقب انفجار لبنان

View this post on Instagram

:: انتشال أحد متطوعي ⁧‫الدفاع المدني :: من تحت الأنقاض! :: عصام حَيّ!🙏 :: الحمد لله على سلامته. :: #انفجار_بيروت‬⁩ :: #انفجار_لبنان‬⁩ 🇱🇧 :: #بيروت_منكوبة‬⁩ :: #PrayForBeirut