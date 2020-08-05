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أخبار العالم

شاهد.. لحظة انتشال أحد متطوعي الدفاع المدني من تحت الأنقاض عقب انفجار لبنان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:07 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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ميرنا محمود
نشر الاعلامي اللبناني نيشان ، مقطع فيديو لأنتشال أحدي متطوعي الدفاع المدني من تحت الانقاض، أثر الانفجار الأليم الذي وقع أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكتب نيشان  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام  :عصام حي ،حمدللة علي سلامة .

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وتسبب انفجار بيروت،  في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.


وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.
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