نيشان يفضح أردوغان على الهواء.. الإعلامي اللبناني يصفه بـ الخبيث والفنانون يساندونه

أثار الإعلامي اللبناني نيشان، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إحالته للمحاكمة بسبب الإساءة إلى تركيا في برنامجه "انا هيك" الذي يذاع عبر قناة "الجديد" اللبنانية.











نيشان يسب أردوغان



وبدأت الأزمة عندما وصف نيشان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"العثماني الخبيث"، منتقدا بشدة المجازر والمذابح التي ارتكبها العثمانيون بحق طائفة الأرمن.









وكانت تصريحات نيشان خلال الحلقة ردا على رسالة تلقاها من أحد متابعي برنامجه تهاجمه وتصفه باللاجئ في لبنان لكون أصوله أرمينية، مما أغضبه ودفعه للهجوم على تركيا.









بيان وزارة الخارجية اللبنانية



وأدانت السلطات التركية ما جاء على لسان نيشان في الحلقة، لتتخذ وزارة الخارجية اللبنانية إجراءت ضد نيشان في بيان رسمي قالت فيه إن السلطات التركية أدانت ما جاء في الحلقة وطالبت بـ"تدخل السلطات المختصة لضمان احترام الأصول على منصات وسائل الإعلام اللبنانية، ولا سيما كرامة الدولة التركية ممثلة برئيسها".









نجوم يدعمون نيشان



وكانت الفنانة اللبنانية كارول سماحة من أوائل النجوم الذين اعترضوا على إحالة نيشان للمحاكمة وعلقت عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر": "مع احترام النيابة العامة.. الادعاء على نيشان مستفز".





وكذلك بولا يعقوبيان قال: "كل التضامن والاحترام والحب للصديق العزيز #نيشان لن يكون نيشان الا حرا دون ترهيب".











أزمة تحويل متحف صوفيا إلى مسجد



كما استنكر نيشان قرار تحويل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متحف صوفيا إلى مسجد على غرار عدد كبير من المشاهير الذي وصفوا هذا القرار بالاستفزازي.











وغرد نيشان عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات "تويتر": "كما استَنْكَرْتُ تحويل مَسْجِدَيْ إشبيلية وقرطبة إلى كنائس، اليوم صَوْتي يُعانِقُ ملايين الأصوات التي تستنكر تحويل كاتدرائية #ايا_صوفيا إلى مسجد. الاعتداء على مُقَدّسات المساجد والكنائس مُدان".







