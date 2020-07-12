AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نيشان يفضح أردوغان على الهواء.. الإعلامي اللبناني يصفه بـ الخبيث والفنانون يساندونه

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:34 ص
نيشان و رجب طيب اردوغان
نيشان و رجب طيب اردوغان
Advertisements
شروق ابراهيم
أثار الإعلامي اللبناني نيشان، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إحالته للمحاكمة بسبب الإساءة إلى تركيا في برنامجه "انا هيك" الذي يذاع عبر قناة "الجديد" اللبنانية.


نيشان يسب أردوغان
وبدأت الأزمة عندما وصف نيشان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"العثماني الخبيث"، منتقدا بشدة المجازر والمذابح التي ارتكبها العثمانيون بحق طائفة الأرمن.


وكانت تصريحات نيشان خلال الحلقة ردا على رسالة تلقاها من أحد متابعي برنامجه تهاجمه وتصفه باللاجئ في لبنان لكون أصوله أرمينية، مما أغضبه ودفعه للهجوم على تركيا.


بيان وزارة الخارجية اللبنانية
وأدانت السلطات التركية ما جاء على لسان نيشان في الحلقة، لتتخذ وزارة الخارجية اللبنانية إجراءت ضد نيشان في بيان رسمي قالت فيه إن السلطات التركية أدانت ما جاء في الحلقة وطالبت بـ"تدخل السلطات المختصة لضمان احترام الأصول على منصات وسائل الإعلام اللبنانية، ولا سيما كرامة الدولة التركية ممثلة برئيسها".


نجوم يدعمون نيشان
وكانت الفنانة اللبنانية كارول سماحة من أوائل النجوم الذين اعترضوا على إحالة نيشان للمحاكمة وعلقت عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر": "مع احترام النيابة العامة.. الادعاء على نيشان مستفز".
 

وكذلك بولا يعقوبيان قال: "كل التضامن والاحترام والحب للصديق العزيز #نيشان لن يكون نيشان الا حرا دون ترهيب".


أزمة تحويل متحف صوفيا إلى مسجد
كما استنكر نيشان قرار تحويل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متحف صوفيا إلى مسجد على غرار عدد كبير من المشاهير الذي وصفوا هذا القرار بالاستفزازي.


وغرد نيشان عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات "تويتر": "كما استَنْكَرْتُ تحويل مَسْجِدَيْ إشبيلية وقرطبة إلى كنائس، اليوم صَوْتي يُعانِقُ ملايين الأصوات التي تستنكر تحويل كاتدرائية #ايا_صوفيا إلى مسجد. الاعتداء على مُقَدّسات المساجد والكنائس مُدان".


وتابع: "تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد لن يجعل منك #خليفة_للمؤمنين. #عن_جَدّ_خبيث".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصف أردوغان بالخبيث.. سفارة تركيا تتقدم ببلاغ ضد المذيع نيشان.. فيديو

أردوغان يريد تحويلها إلى مسجد.. معلومات عن كنيسة "آيا صوفيا" التاريخية

أصبح مسجدا.. محكمة تركية تلغي وصف آيا صوفيا كمتحف

أردوغان يوقع قرارا بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

استفزاز علني.. اليونان تنتقد قرار أردوغان بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد

خطوة مؤسفة.. اليونسكو تهاجم قرار أردوغان بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

ترشيحاتنا

هل يجوز أن أقاطع أخي حتى يعطيني ميراثي؟ أمين الفتوى يرد

الورود الملونة والقماش المنقط .. نصائح بغدات جوربانوف لموضة صيف 2020

بهدوء وسلاسة.. طفلة أوسيم تروي تفاصيل 7 دقائق لصنع مشنقة وتعليق ريتاج بها.. وكواليس 4 ساعات تحريات جمعت خيوط اللغز

بعد مرور ثلاثة أشهر.. دنيا عبد العزيز تفتقد أمها

مقتل ضابطي شرطة في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

رايحين للموت برجليهم.. محافظ الإسكندرية يكشف أسباب ارتفاع حالات الغرق بشاطئ النخيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تاكسي لندن الشهير يحصل على نسخته الفان .. صور

بعد ارتفاع الحرارة.. إليك أعراض ضربة الشمس

صحي وخفيف.. 5 أطباق هيلثي لوجبة الإفطار