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فن

ماتت فى تفجير المرفأ.. نيشان ينعى طفلة بيروت بكلمات مؤثرة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر نيشان الإعلامى اللبنانى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة .

وظهرت فى الصورة طفلة لبنانية توفت متأثرة بجروحها بعد تفجير مرفأ بيروت .

وكتب نيشان كلمات مؤثرة على الصورة :"هذه الطفلة اسمها ألكسندرا نجار ..عمرُها 3 سنوات ونصف..الآن وَرَدَنا خبرُ وفاتِها متأثِّرَة بجراحها جَرّاء انفجار مرفأ بيروت..ابتسامَتُها حياة...ما هو ذنبها؟؟؟؟من يُعَزي أُمَّها؟من يُواسي قلبَ أبيها؟شي بيكسر القلب...ارحم يا ربّ. #لبنان #بيروت #نكبة#ايام_سوداء".

وجائت تعليقات متابعيه كالتالى :
-الله يرحمها 
-حسبى الله فى الفاسدين 
-شو ذنبها ..الله يرحمها 

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يشار إلى أن اللبنانيين عانوا حطام هائل في كل مكان بالعاصمة بيروت نتيجة الانفجار الدامي الذي شهده مرفأ المدينة، والذي امتد تأثيره لأكثر من 20 كيلومترًا.

وراح ضحية الانفجار أكثر من 135 قتيل وآلاف المصابين، وتشير تقديرات إلى أن هناك خسائر مالية بمليارات الدولارات، وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن نحو نصف بيوت بيروت تعرض لضرر أو التدمير بسبب الانفجار.

وذكر مجلس الوزراء اللبناني أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي اتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات.

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