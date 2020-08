ماتت فى تفجير المرفأ.. نيشان ينعى طفلة بيروت بكلمات مؤثرة

View this post on Instagram

:: هذه الطفلة اسمها ألكسندرا نجار . :: عمرُها 3 سنوات ونصف. :: الآن وَرَدَنا خبرُ وفاتِها :: متأثِّرَة بجراحها :: جَرّاء انفجار مرفأ بيروت. :: ابتسامَتُها حياة... :: ما هو ذنبها؟؟؟؟ :: من يُعَزي أُمَّها؟ :: من يُواسي قلبَ أبيها؟ :: شي بيكسر القلب...💔 :: ارحم يا ربّ. 🙏🇱🇧 :: #لبنان #بيروت #نكبة :: #ايام_سوداء