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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا الآن.. أسعار الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تباينت أسعار صرف الدولار اليوم الأحد 6-7-2025 في مستهل تعاملات الأسبوع، في البنوك العاملة في مصر .

أسعار الدولار اليوم 

 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 يوليو 2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية سجل 49.42 جنيه للشراء و49.52 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 49.35 جنيه للشراء  و 49.45 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الان 


سعر الدولار في بنك أبو ظبي الاسلامي 49.33 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع.

     
سعر الدولار في ميد بنك  49.33 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الاسكندرية 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.

 البنك الاهلي المصري


سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل  49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.

 بنك مصر  


سعر الدولار في بنك مصر  49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قناة السويس  49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك القاهرة  49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 


سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك البركة  49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع  

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