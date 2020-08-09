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فن

شاهد.. أحمد فهمي في كواليس أسود فاتح

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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منار نور
نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهر أحمد فهمي في كواليس مسلسله الجديد أسود فاتح. 

وطمأن المنتج محمد العدل الجمهور على أبطال مسلسل أسود فاتح بعد انفجار بيروت.

وكتب عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله على سلامة طاقم عمل مسلسل أسود فاتح إخراج كريم العدل بالعاصمة بيروت.. كل فريق العمل بخير".

مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى  وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.
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