مجاهد يعقد اجتماعا لمناقشة الاستعداد لانتخابات الشيوخ

عقد اليوم الأحد، المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعًا بقيادات الشركة، ورؤساء الفرع ومديري العموم.









وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من أبرزها الاستعداد والمشاركة فى إنتخابات مجلس الشيوخ، وتطوير وتعديل بعض مآخذ محطات المياه المرشحة، وزيادة التحصيل وتركيب العدادات المسبقة الدفع، والتعامل مع الممتنعين عن السداد وتقسيط المديونية للجادين فى السداد.





وأكد مجاهد في بداية الاجتماع على ضرورة رفع درجات الاستعداد، وتشكيل غرفة عمليات مركزية وغرفة عمليات بالفروع لمتابعة العملية الانتخابية، ومواجهة أي مشكلات أو أعطال تعوق العملية الإنتخابية فيما يخص خدمتى مياه الشرب والصرف الصحى، وتشكيل عددا من اللجان للمرور على المقرات الإنتخابية لمتابعة إنتظام خدمة مياه الشرب بها.





وشدد على ضرورة توعية العاملين بأهمية المشاركة فى هذا الإستحقاق الدستورى ومدى تأثير مشاركتهم فى إنتخابات مجلس الشيوخ لإستكمال المسيرة الديمقراطية التى تحرص عليها القيادة السياسية، وكلف إدارة التوعية بالشركة بشرح وإستعراض التحديات التى تواجهها الدولة والمنطقة بشكل عام.





وأبرز رئيس شركة مياه القليوبية أن مشكلة نقص المياه التي يمكن أن تواجههة الدولة فى الوقت الراهن أو المستقبلي، وأثر ذلك على نصيب الفرد من المياه وضرورة إيجاد حلولًا جديدة لمواجهة تلك المشكلة وضرورة توعية المواتطنين بترشيد استخدامهم لمياه الشرب والحفاظ علية لمواجهة مشكلة نقص المياه والضرب بيد من حديد على سلبية عدم إستخدام المياه فى غير موضعها والتصدى لظاهرة رش المياه بالشوارع بإستخدام الضبطية القضائية مع تصوير وتوثيق الحالات المخالفة.





ومن هذا المنطلق أكد المهندس مصطفى مجاهد على ضرورة مراجعة حالة مأخذ محطات المياه المرشحة فى ظل مشكلة انخفاض منسوب بعض الترع وفروع نهر النيل.





وفيما يخص زيادة موارد الشركة للحفاظ على تقديم مستوى خدمة متميز للمواطنين أكد مجاهد على ضرورة تكثيف لجان التحصيل فواتير المياه، وتحصيل المتأخرات وإنذار الممتنعين عن السداد بفصل خدمة المياه فى حالة الإستمرار فى الإمتناع عن السداد، وأضاف بضرورة مراعاة البعد الإنسانى للمواطنين وتنفيذ قرار مجلس إدارة الشركة بتقسيط مديونية العملاء فى حال جدية السداد.





وكلف مجاهد الادارة العامة للأمن بالتنسيق مع رؤساء الفروع ومدير إدارة الخلسة بتكثيف لجان حصر الوصلات الخلسة وتحرير محاضر للمواطنين المتعدين على شبكات مياه الشرب او الصرف الصحى وسداد مستحقات الشركة عن إستخدام مياه الشرب وإتلاف شبكة مياه الشرب والصرف الصحى.