AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس بنك التنمية الصناعية: مصر من أنجح الدول عالميا في مواجهة كورونا.. ومبادرات المركزي دعمت الاقتصاد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:13 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن المبادرات التي أطلقتها الدولة ساهمت في تنشيط عمل كافة القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث استفادت جميعها من مبادرات البنك المركزي، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

أضاف "فهمي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تفوفت على كثير من الدول في التعامل مع أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر عانت على مدار سنوات طويلة من غياب الدولة، وهو ما استرده المصريون خلال الـ6 سنوات الماضية، من احترام للقيادة السياسية وعشق لوطنهم، مؤكدًا أن مصر من الدول الأنجح عالميًا في مواجهة كورونا. 

وكشف فهمي أن قوة الجهاز المصرفي المصري ساعدت على امتصاص مختلف الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الدولة، موضحًا أن قانون البنوك الجديد يواكب الطفرة التكنولوجية العالمية، ويُحقق الشفافية والحماية للمواطن.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي صانع نهضة مصر الثانية خلال أول 6 سنوات من حكم مصر.. تنفيد ٨٢٧٨ مشروعا باستثمارات ١.٥٦ تريليون جنيه .. والرئيس عمل على تماسك الدولة ورعاية وبناء الإنسان ووضع الصعيد على خريطة التنمية

بنك القاهرة: برامج الإصلاح تمتص صدمة كورونا وتثبت كفاءة الاقتصاد القومى.. فيديو

مستقبل مؤسسات بريتونوودز في عصر ما بعد كوفيد 19.. البنك الدولي: الأزمة الحالية لم تشهدها البشرية منذ 100 عام.. صندوق النقد وافق على دعم 60 دولة اقتصاديا من أصل 100 طلب

التعمير والإسكان: فيروس كورونا أظهر قوة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات.. فيديو

رئيس بنك التعمير والإسكان: توجيهات الرئيس السيسي كان لها بالغ الأثر في مواجهة كورونا

حسن غانم: البنك المركزي دعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد تعرضه للتنمر بسبب شكله.. مهنة حمادة صميدة قبل التمثيل وماذا قال عنه الزعيم عادل إمام

عقب إصابتها فى أحداث انفجار لبنان .. نادين نجيم تعلن عن قرار جريء

ملك قورة تبهر جمهورها من أحدث جلسة تصوير لها

لجنة عليا لفحص الشحنات الخطرة بالمطارات المصرية ونقلها خارج نطاق التواجد السكاني

نائب: إلغاء قانون التصالح بمخالفات البناء أكاذيب.. ويناشد مدبولي بمد فترة الأقساط لـ 5 سنوات

وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي عن عمر يناهز ٧٢ عاما بعد صراع مع المرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الشوفان للتخسيس وحرق الدهون

بالأسود اللامع.. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها بإطلالة سوارية.. شاهد

خليكي شيك.. أفكار لإطلالة أنيقة علي البحر