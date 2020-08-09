لجنة مكافحة كورونا تحذر من عودة زيادة مصابي الفيروس.. فيديو

حذرت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس لجنه مكافحة فيروس كورونا المستجد، من عودة ارتفاع معدل الاصابات بالفيروس المستجد مرة أخرى في مصر بعد الانخفاض الكبير في اعداد المصابين خلال الفترة الأخيرة.





وأوضحت العسال ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الاعلامي سيد علي، عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه بناء على المشاهد اللي شوفناها في العيد الناس افتكرت ان كورونا خلص، والحقيقة ان كورونا موجودة ولكن قلت اعداد الاصابة به وعلى الجميع الحذر من التهاون في الاجراءات الاحترازية".





وتابعت: علينا جميعا أن نعمل في هذا الأمر بكل حذر وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة، مستدركة أن الزيادة التي تمت على عدد الإصابات طفيفة ويمكن السيطرة عليها خلال أيام.





وأكملت أنه في حالة عدم التزام المواطنين سترتفع الاصابات بطريقة كبيرة وغير مرغوبة.



