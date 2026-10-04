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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بطريق الفيوم سنورس الزراعي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
قسم المحافظات

أُصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص، وقع بطريق الفيوم سنورس الزراعي، عند مدخل قرية الكعابي الجديدة، التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


بلاغ بوقوع الحادث

وتلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص بطريق الفيوم سنورس الزراعي، ووجود عدد من المصابين جراء الحادث.


انتقال الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع آثار التصادم، وفحص موقع الحادث، وتبيّن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.


نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والوقوف على حالتهم الصحية ومدى إصاباتهم، وفقا للإجراءات الطبية المتبعة.


الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات وأسباب وقوع حادث التصادم بطريق الفيوم سنورس الزراعي عند مدخل قرية الكعابي الجديدة التابعة لمركز سنورس.

سيارة ملاكي طريق الفيوم سنورس الزراعي بمحافظة الفيوم

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