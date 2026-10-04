ضعف وانقطاع المياع غربي الإسكندرية بسبب تنفيذ القطار الكهربائي السريع

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه في إطار قيام وزارة النقل المصرية بأعمال تنفيذ مسار القطار الكهربائي السريع، مما يتطلب ترحيل الخط الناقل للمياه قطر (١٥٠٠ مم) المغذي لرافع برج العرب (مرحلة رابعة).

تفاصيل الأعمال

وذكرت المحافظة، في بيان ، أن هذه الأعمال ستؤدي إلى ضعف أو انقطاع المياه عن بعض المناطق الآتية (برج العرب الجديد - برج العرب القديم - بهيج - أبو صير - الغربانيات - رافع الحمام)، وذلك يوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر 2026، اعتباراً من الساعة 2 ظهراً.

وأوضحت الشركة، أنه سوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الترحيل.

وتعتذر الشركة للمواطنين عن ضعف وانقطاع المياه خلال هذه الفترة، وتهيب بالسادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وفي حالة وجود أي شكوى، يمكن التواصل عبر الخط الساخن 125.