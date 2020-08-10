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طوارئ واستعدادات داخل مستشفيات القليوبية استعدادا لانتخابات الشيوخ .. إلغاء الإجازات وتكثيف تواجد الأطقم الطبية وانتشار للإسعاف بمحيط اللجان

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:49 ص
طوارئ واستعدادات
طوارئ واستعدادات داخل مستشفيات القليوبية لانتخابات الشيوخ
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إبراهيم الهوارى
  • رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية 
  • خطة طوارئ بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف
  • تطهير وتعقيم جميع المقار الانتخابية بالمحافظة 


رفعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وجميع المنشآت الصحية بالمحافظة وذلك تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء فى ظل ظروف الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن مديرية الصحة وضعت خطة طوارئ بالمحافظة تتمثل في التنسيق مع هيئة الإسعاف والدفع بسيارات الإسعاف المجهزة تجوب كافة أرجاء المحافظة وبمحيط اللجان للتعامل مع اى بلاغات او حالات طارئة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وتكثيف تواجد الفرق الطبية المدربة على أعمال الإنعاش القلب الرئوي والتعامل مع الحالات الحرجة بكافة أشكالها بأقسام الطوارئ في المستشفيات.

واشار الطباخ الى أنه تقرر مضاعفة عدد الأطقم الطبية العاملة اللازمة طوال 24 ساعة من الأطباء خاصة في تخصصات الجراحة والعظام والتخدير والباطنة والرعاية المركزة لزيادة كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض إلى جانب منع الإجازات للعاملين بالمستشفيات لاسيما أقسام الطوارئ والحروق والسموم.

كما تم التنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة ، والتأكد من توفر أرصدة الدم من الفصائل المختلفة ومشتقاته إلى جانب توافر الأدوية والمستلزمات بكميات إضافية مع تواجد صيدلي علي مدار الساعة لإمداد المستشفي ومستشفيات الحجر والعزل بالأدوية عند الحاجة.

وتابع أنه تم تكليف إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض بتطهير وتعقيم جميع المقار الانتخابية بالمحافظة وتوزيع الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى داخل المقار الانتخابية والتنسيق المستمر بين مديرية الصحة والهيئة الوطنية للانتخابات والفرق الطبية المتواجدة بمقار اللجان وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية خلال فترة الانتخابات.

وناشد وكيل وزارة الصحة مواطنى القليوبية أن يكونوا حريصين على أداء واجبهم الوطني في الإدلاء بأصواتهم كما يكونوا حريصين على كافة الإجراءات الاحترازية واستعمال الواقيات الشخصية والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم لنمر بالعرس الانتخابي وعودة مجلس الشيوخ دونما إصابات جديدة من فيروس كورونا المستجد.
طوارئ واستعدادات داخل مستشفيات القليوبية استعدادا لانتخابات الشيوخ .. إلغاء الإجازات وتكثيف تواجد الأطقم الطبية وانتشار للإسعاف بمحيط اللجان
طوارئ واستعدادات داخل مستشفيات القليوبية استعدادا لانتخابات الشيوخ .. إلغاء الإجازات وتكثيف تواجد الأطقم الطبية وانتشار للإسعاف بمحيط اللجان
طوارئ واستعدادات داخل مستشفيات القليوبية استعدادا لانتخابات الشيوخ .. إلغاء الإجازات وتكثيف تواجد الأطقم الطبية وانتشار للإسعاف بمحيط اللجان
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