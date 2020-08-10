تحركات مكثفة في القليوبية لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020..تجهيز المقرات وتعقيمها واستراحات ومظلات أمام اللجان .. 3 ملايين و255 ألف ناخب يختارون بين 60 مرشحا

*تجهيز 532 مركزا انتخابيا

* 60 مرشحا بين أحزاب ومستقلين على 6 مقاعد فردية













شهدت محافظة القليوبية تحركات مكثفة من الأجهزة التنفيذية المختلفة قبل انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ غدا الثلاثاء وبعد غد الاربعاء.









أنهت محافظة القليوبية الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر انطلاقها يومي 11 و12 أغسطس الجاري، والتى يتنافس فيها 60 مرشحا بين أحزاب ومستقلين على 6 مقاعد فردية على مستوى المحافظة، والذين بدأوا تحركات موسعة خلال الفترة الماضية ويعتمد عدد كبير منهم على التحالفات وكبار العائلات، خاصة فى القرى.





وقام رؤساء المدن ورؤساء ومديرو المديريات الخدمية بالتنسيق مع قوات الأمن بمتابعة المقار الانتخابية للتأكد من جاهزية اللجان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على الناخبين من خلال نشر بوابات التعقيم ومظلات واستراحات أمام اللجان الانتخابية.









من جانبه عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا تنسيقيا لبحث مناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 بنطاق المحافظة بحضور جميع الاجهزة المعنية.









وأكد المحافظ على أن محافظة القليوبيه من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في المشاركة في العملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء ومواطنو المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي للنهوض بمصرنا الحبيبة.









وأشار الى أن المحافظة استعدت بتجهيز (532) مركزا إنتخابيا و(689) لجنة فرعية ولجنة عامة بمدينة بنها ويبلغ عدد الناخبين بها (3 مليون و255 ألف ناخب )على مستوى المحافظة.









كما ناقش تجهيزات وأماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين الوافدين لتأمين العملية الإنتخابية على مستوى المحافظة وتوفير كافة سبل الإعاشة لهم بما يضمن انتظام سير العملية الإنتخابية للظهور بالشكل الحضاري اللائق للمحافظة.









ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم للمرور على المقرات الإنتخابية على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزيتها وتلافي أي سلبيات قد تعرقل سير العملية الانتخابية وإعداد تقرير مفصل والعرض على سيادته لاتخاذ اللازم.









وأصدر الهجان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات برفع درجة الاستعدادات القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والكهرباء والتهوية، وكذا العمل على تهيئة اللجان لإستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وكذا السيدات، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الإستمرار في تطهير وتعقيم المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الإنتخابات.









وشدد المحافظ على ضرورة التأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول، وربط غرف العمليات الفرعية بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة وسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن، ورفع درجة الإستعداد التام بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الإنتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة.









وأكد المحافظ حرصه وإهتمامه بتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية تليق باسم مصر وظهور محافظة القليوبية بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية، مؤكدا على ضرورة وأهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الإنتخابية.











