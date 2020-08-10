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محافظات

تيسيرا على المواطنين .. مد فترات التصالح على مخالفات البناء بمدن القليوبية يوميا بعد مواعيد العمل الرسمية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:44 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تابع اللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية ، يرافقه اللواء خالد المحمدي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر أعمال لجنة التصالح على مخالفات البناء وتحصيل رسوم الجديه مقابل 25% .


وأصدر خشبة تعليماته بضرورة متابعة أعمال استقبال المواطنين لدفع رسوم جدية التصالح حتي انتهاء اخر مواطن علي شباك الخزينة بالمجلس حتي بعد انتهاء توقيت العمل ومد العمل لفترات متاخره بعد مواقيت العمل الرسمية للعمل على راحة المواطنين.

وأكد سكرتير مساعد القليوبية على انتظام عمل عمل لجان تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بجميع الوحدات المحلية طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين.

ووجه اللواء خشبة بضرورة الإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح.

وأكد السكرتير العام المساعد أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يأتي على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة.
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