معوض إسماعيل يكشف كواليس دوره فى "لن أعيش في جلباب أبي"

خصص برنامج 8 الصباح فقرة خاصة بعنوان " نوستالجيا " للحديث مع نجوم ظهروا فى مسلسلات وهم فى سن صغيرة ثم بعد ذلك اختفوا عن الشاشة الفنية.





قال الفنان معوض اسماعيل الذي قام بدور "عبد الوهاب عبد الغفور البرعي" في مسلسل " لن أعيش في جلباب أبي "، إنه بدأ التمثيل فى سن الـ 8 سنوات و شارك فى المسلسل فى سن الـ 13 عامًا.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي" تقديم الإعلامية "آية جمال الدين" أن مشاركته فى المسلسل كانت تجربة فريدة من نوعها ومميزة، مؤكدًأ أنه عمل مع عملاقة فى الفن " نور الشريف و عبلة كامل و المخرج أحمد توفيق".





ولفت إلى أنه الفنان الراحل نور الشريف أول من استقبله من فريق المسلسل مؤكدًا " نور الشريف احتواني أول ما دخلت اللوكيشن".





وأوضح أن التمثيل أمام الراحل نور الشريف و القديرة عبلة كامل ليس بالأمر السهل، مؤكدًا أن الجميع فى المسلسل كان متعاونا للخروج بأفضل شئ، والجميع كان يحافظ على دوره ودور من بجانبه، وأكد أن نور الشريف كان يعطى الملاحظات للجميع.



