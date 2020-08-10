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حوادث

يتزعمهم فنيون بشركة الكهرباء| ضبط عصابة تبيع أعمدة الإنارة بكفر الشيخ

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كمية كبيرة من مهمات شركات الكهرباء بمخزن تاجر خردة بكفرالشيخ إستولى عليها فنيون من أحد المشاريع.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام (تاجر خردة، مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بمحافظة كفر الشيخ "له معلومات جنائية") بالإحتفاظ بكمية من الأعمدة الكهربائية الخاصة بمهمات شركات الكهرباء داخل أحد المخازن الخاصة به بدائرة المركز.


عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم إستهدافه وضبطه وعثر بالمخزن على (20 عامود جهد منخفض مقسمة إلى 45 قطعة مختلفة الأطوال والأقطار، بالإضافة إلى 5 حوامل أسلاك كهربائية خاصة بالضغط العالى) من مهمات شركات الكهرباء.


بمواجهته إعترف بقيامه بشراء تلك المضبوطات من تاجر خردة "له معلومات جنائية" تم ضبطه وبمواجته إعترف بشرائه المضبوطات نظير مبلغ مالى من إثنين من الفنيين بشركة الكهرباء (مقيمان بدائرة مركز شرطة الحامول).

تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما ببيع تلك المضبوطات نظير مبلغ مالى وأنها كانت خاصة بأحد المشاريع التابعة لشركة الكهرباء بدائرة مركز شرطة الحامول .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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