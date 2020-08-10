ردا على اتهامات الإهمال.. مصدر يكشف سر إصابة 16 لاعبا في المصري بكورونا





وكان نادي المصري أعلن، أمس، الأحد، إصابة 16 لاعبا بفيروس كورونا المستجد.









وقال المصدر:" الفريق كان مقيما في فندق على حسابه وعمل 8 مسحات كانت كلها سلبيه، ولما طُلب من الفريق تغيير الفندق وراح فندق ثاني ظهرت الحالات ولسه كمان باقي الفريق لأن المسحة كانت على 20 فرد فقط ".



وتابع:" أما بشأن حدوث تسيب من الإدارة والإدارة الفنية فهذا عارٍ تماما من الصحة ،وفرح إبن الكابتن طارق العشرى لم يحضر ولا لاعب من الفريق، كان هناك إعلامي كبير موجودا بالفرح ويشهد على ذلك".

وأشار:" أول أمس والدة أحمد مسعود الحارس الأساسي للفريق توفاها الله ولم يذهب أي لاعب إلي الجنازة ".

واختتم:" الفندق المقيم فيه الفريق مفتوح على البحرى للنزلاء".



