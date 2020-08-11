فورد برونكو 2021 الجديدة تنجح فى تتسلق الصخور .. فيديو

نشرت قناة Bronco6G Forum التابعة لشركة فورد مقطع فيديو جديد للسيارة فورد برونكو 2021 وهى تخضع لاختبار جديد قبل البدء فى تسليمها للعملاء فى بداية العام الجديد .





وظهر خلال مقطع الفيديو إخضاع فورد برونكو2021 للاختبار على التضاريس القاسية، من خلال سيارتين واحدة ببابين والأخرى بأربعة أبواب واختبارهم على مسار روبيكون البالغ طوله 35 كم، المليء بالتضاريس الوعرة.





وحصلت السيارتين فورد برونكو2021 الخاضعة للاختبار على ناقل حركة يدوي بسبع سرعات، حيث تعرض هذه النسخ الأولية لضربات قوية أثناء تسلق الصخور.





وظهرت الكثير من الندوب في جميع أنحاء جسد فورد برونكو2021 ، إضافة إلى الحسابات الدقيقة التي أجراها مهندس فورد أثناء الاختبار على كمبيوتر محمول في مقعد الراكب .





كما حصلت السيارة برونكو ذات البابين على إطارات من طراز BFG AT، وحصلت السيارة ذات الأربع أبواب على إطارات جوديير MT ، كما تقول بعض الشائعات أن إحياء برونكو سيجلب بعد ذلك نسخة بيك آب لمنافسة جلاديتور في وقت مبكر من عام 2022.