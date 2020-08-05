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سيارات

تعرف على سيارة رونالدو الخارقة موديل 2021 الجديدة .. صور

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

قام النجم العالمي كريستيانو رونالدو ، ومهاجم فريق يوفنتوس الايطالى بحجز سيارة بوغاتي الخارقة سينتوديشي بمناسبة حصول فريقه على لقب الدوري الإيطالي  .


وبهذه السيارة الخارقة ، يكون النجم العالمى كريستيانو رونالدو من القلائل حول العالم حصولا على هذه السيارة الخارقة بسبب ان شركة بوجاتى العالمية ستنتج 10 نسخ فقط من هذا الموديل حول العالم.


وبالرجوع إلى السيارة الخارقة نجد ان السيارة سينتوديشي تستمد قوتها من محرك W16 سعة 8.0 لتر ينتج قدرة مذهلة تبلغ 1،600 حصان (1،176 كيلو واط ) ، ويمكنها التسارع  من 0-100 كم / ساعة في 2.4 ثانية فقط و من 0 الى 200 كم / ساعة إلى 6.1 ثانية ، ومن 0 الى 300 كلم في الساعة في 13 ثانية ، كما ان السرعة القصوى فقد تصل الى 380 كم / ساعة.


ويبلغ سعر سيارة النجم العالمى كريستيانو رونالدو بوجاتي سينتوديشي إلى 9 مليون دولار ، وسيتم تسليمها له فى 2021 بعد الانتهاء من تصنيعها.


والجدير بالذكر ان النجم العالمى كريستيانو رونالدو يمتلك العديد من أفضل السيارات الرياضية والكلاسيكية على مستوى العالم ، ومن أبرزها حتى الآن " مازيراتي جرانكابريو ، بورشه 911 كاريرا ، فيراري 599 جي تي بي فيورانو ، بوجاتي تشيرون ، لامبورجيني آفينتيدور، رولز-رويس فانتوم ، أودي كيو7 ، أودي آر إس 7 ، أودي آر8 ، بالإضافة إلى السيارة الخارقة بوجاتي سينتوديشي .

تعرف على سيارة رونالدو الخارقة موديل 2021 الجديدة .. صور
تعرف على سيارة رونالدو الخارقة موديل 2021 الجديدة .. صور
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