لتأمين الناخبين.. تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط مقار لجان انتخابات الشيوخ بالقليوبية.. صور

شهد محيط مقار انتخابات مجلس الشورى بمحافظة القليوبية تعزيزات وتواجدا امنيا مكثفا لتأمين الناخبين والعملية الإنتخابية على مستوى المحافظة.

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وحرصت قيادات مديرية أمن القليوبية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة على المرور الميدانى على عدد من اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية فى يومها الأول ومتابعة الالتزام بالقواعد والإجراءات التأمينية ضمانا لسير العملية الانتخابية في أمان وانتظام.





من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة استعدت بتجهيز (532) مركزا إنتخابيا و(689) لجنة فرعية ولجنة عامة بمدينة بنها ويبلغ عدد الناخبين بها (3 مليون و255 ألف ناخب )على مستوى المحافظة.





وأكد المحافظ حرصه وإهتمامه بتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية تليق باسم مصر وظهور محافظة القليوبية بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية.





وأشار محافظ القليوبية إلى ضرورة وأهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.





يذكر ان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية يتنافس فيها 60 مرشحا بين أحزاب ومستقلين على 6 مقاعد فردية على مستوى المحافظة، والذين بدأوا تحركات موسعة خلال الفترة الماضية ويعتمد عدد كبير منهم على التحالفات وكبار العائلات، خاصة فى القرى.