هاف ستومك .. رانيا منصور بإطلالة تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرت الفنانة رانيا منصور، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تبرز جمالها.
وظهرت بها رانيا منصور، ببنطالا كلاسيكيا باللون الأسود، ومرتدية معه توب جذاب باللون الأبيض والأسود وبتفصيلة جذابة ليبرز عن جمالها.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رانيا منصور في المكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم ليبرز جمال أنوثتها.
كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز جمالها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع سلسلة بسيطة حول الرقبة.