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أخبار العالم

الكويت: لم نطلب استيراد جرعات من اللقاح الروسي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:59 ص
الكويت تكشف حقيقة
الكويت تكشف حقيقة طلبها استيراد جرعات من اللقاح الروسي
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شيماء مصطفى
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة الكويتية، عن أن الوزارة تتابع عن كثب آخر تطورات لقاحات كورونا، خاصة اللقاح الروسي، الذي تم اعتماده أمس ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، قالت المصادر إن لدى الوزارة لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أبرز العلاجات واللقاحات المستخدمة عالميا، إذ تضم استشاريين وخبراء في الأمراض المعدية والباطنية، لمتابعة المستجدات العالمية والأدوية، التي تطرأ، ويمكن استخدامها للمرض والحالات.

وأكدت المصادر أنه حتى الآن لم يتم طلب أي جرعات من اللقاح الروسي، لافتة إلى أن طلبات استيراد أي كمية من هذا اللقاح أو غيره تخضع لمعايير ومقاييس يجب توافرها قبل الطلب، بينها الحصول على النتائج الطبية العلمية المرجوة، والفعالية ضد الفيروس، والاعتماد الرسمي من منظمة الصحة العالمية أو منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين ‪Gavi‬. 

ومنحت وزارة الصحة الروسية، أمس الثلاثاء، الموافقة التنظيمية لأول لقاح لفيروس كوفيد -19 في العالم، والذي طوره معهد جيماليا في موسكو ، بعد أقل من شهرين من الاختبارات البشرية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ابنته كانت من ضمن من تم حقنهم باللقاح الجديد ضد كوفيد 19.

وأشار بوتين إلى أن "روسيا ستبدأ قريبا إنتاج لقاح كورونا على مستوى واسع"، مشددا على أن "عملية التطعيم باللقاح ستكون متوفرة لجميع المواطنين الروس قريبا ومن دون مقابل مادي وستكون على مراحل تبدأ بالفرق الطبية التي تكافح ضد الفيروس في الخطوط الأمامية وصولا إلى كبار السن المهددون وأخيرا إلى المواطنين العاديين".
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