أداء إيجابي لمؤشرات البورصة خلال ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الأربعاء، ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، بارتفاع جماعي لجميع المؤشرات.









وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 10922 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12917 نقطة.









وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4169 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1648 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2519 نقطة.



