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اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة خلال ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الأربعاء، ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، بارتفاع جماعي لجميع المؤشرات.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 10922 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12917 نقطة.


وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4169 نقطة.

 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1648 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2519 نقطة.

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