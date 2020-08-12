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محافظات

استقرار الحالة الصحية لمصابى حادث ميكروباص جامعة قناة السويس

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:42 م
حادث ميكروباص جامعة
حادث ميكروباص جامعة قناة السويس
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انجي هيبة


أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس على استقرار جميع الحالات  بحادث انقلاب ميكروباس الجامعة المتوجه من الإسماعيلية إلى القاهرة  الذي يستقل خمسة من اعضاء هيئة التدريس إلى جانب سائق الميكروباص. 

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس الى أن السبب في انقلاب الميكروباس يرجع إلى انفجار الاطار الأمامى.
  
وتوجهت الدكتورة ماجدة هجرس إلي مكان الحادث واشرفت علي نقل المصابين إلى المستشفي الجامعي مؤكده أنه تم اجراء التحاليل و الأشعه الخاصة بهم أما باقى الحالات وعددهم اثنين  قاما  بالتوجه إلى  القاهرة حيث لم  يتعرضا لأي أصابات أثناء الحادث. 

هذا وقام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب باستقبال  المصابين بالمستشفي الجامعي ومتابعة حالتهم في حين انتقلت  الدكتورة ماجدة هجرس من مقر الحادث إلى المستشفي الجامعي للاطمئنان على الحالات التي يتم تقديم الرعاية الصحية لها بإشراف و متابعة الدكتور عادل حسن المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وفريق العمل بالمستشفي الجامعي.

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