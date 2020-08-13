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مرأة

مين أحلى؟.. لطيفة وكارمن سليمان تتألقان بنفس الفستان ..صور

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:07 ص
لطيفة و كارمن سليمان
لطيفة و كارمن سليمان
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هاجر هانئ
خضعت الفنانة التونسية لطيفة لجلسة تصوير لصالح مجلةelle  بعدسة المصور الفوتوغرافي أحمد عز الدين، وشاركت متابعيها على إنستجرام أبرز صورها.

ظهرت لطيفة فى أحدث جلسة تصوير بإطلالة من اختيار الأستايلست بوسي الشهاوي، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود المزين بالكرانيش والنقوشات ذات اللون الذهبي مما زاد من أناقتها.

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وقد حمل فستان لطيفة توقيع مصمم الأزياء shahiralasheen، ولم تتكلف لطيفة فى ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة متكاملة وقد نالت إعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت لطيفة على تسريحة شعر من أنامل المصفف محمود جيوشي، ووضعت لها خبيرة التجميل ريهام خليفة مكياجا جذابا متناسقا مع إطلالتها.

ولم تكن الفنانة لطيفة، هي الأولى التي تظهر بهذا الفستان، حيث سبقتها الفنانة كارمن سليمان خلال ظهورها فى إحدى المناسبات بنفس الفستان واللون، ولا يوجد أى اختلاف بين الفساتين.

مين أحلى؟.. لطيفة وكارمن سليمان تتألقان بنفس الفستان ..صور
مين أحلى؟.. لطيفة وكارمن سليمان تتألقان بنفس الفستان ..صور
مين أحلى؟.. لطيفة وكارمن سليمان تتألقان بنفس الفستان ..صور
مين أحلى؟.. لطيفة وكارمن سليمان تتألقان بنفس الفستان ..صور
مين أحلى؟.. لطيفة وكارمن سليمان تتألقان بنفس الفستان ..صور
مين أحلى؟.. لطيفة وكارمن سليمان تتألقان بنفس الفستان ..صور
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