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تكنولوجيا

موتورولا تكشف عن Moto Razr 2020 في هذا اليوم.. تعرف على المواصفات

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:08 ص
موتورولا تكشف عن
موتورولا تكشف عن Moto Razr 2020 فى هذا اليوم
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كريم جمال
قررت شركة موتورولا الصينية الكشف عن ثاني هاتف رائد لها بشاشة قابلة للطي فى 9 سبتمبر القادم، والذى سيحمل اسم Razr 5G أو  Razr 2020، بعدما انتشرت صور مسربة له الأسبوع الماضي.

The next foldable Moto Razr will be announced on September 9

وبحسب "جي إس إم آرينا" التقني، من المتوقع أن يُصمم Razr 2020 بمعالج من نوع Snapdragon 765، مع ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت.

كما سيحتوى Razr 2020 على كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل، بالإضافة يدعم الهاتف تقنية اتصال الجيل الخامس 5G التى تضمن أقصى سرعة ممكنة لإرسال واستقبال البيانات، وسيحتوى Razr 2020 على بطارية سعة 2845 مللى أمبير، وسيعمل بنظام أندرويد 10.


First Motorola Razr 2020 renders appear


جدير بالذكر أن النسخة الأولى من الهاتف التى جرى إطلاقها أول العام الجاري جاءت بمعالج من نوع Snapdragon 710، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعتى 64 و 128 جيجابايت.

يحتوى razr 2019 على شاشة قياس 6.2 بوصة قابلة للطى من نوع OLED، بها نوتش فى المنتصف به الكاميرا وقارئ بصمة العين، أما الشاشة الأمامية قياس 2.7 بوصة.

مع كاميرا أساسية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7،وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0، و إمكانية استخدام إضاءة الشاشة كفلاش.

ويحتوى الهاتف على بطارية سعة 2510 ميللى أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع TurboPower بقدرة 15 واط، بالإضافة إلى الإتصال اللاسلكى واي فاي وبلوتوث 5.0 وNFC.
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