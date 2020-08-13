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محافظات

اقتصادية قناة السويس تبحث التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:54 ص
اقتصادية قناة السويس
اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد البنك الأوروبي
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انجي هيبة
استقبل اللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الجمارك والضرائب، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف التعاون في تنفيذ برنامج لتحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد الخاص بالمنطقة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الوضع الحالي للخدمات والإجراءات الخاصة المقدمة للمستثمرين، وتقديم الدعم الفني للنهوض بمستوى الخدمات من خلال رفع كفاءة العاملين بمنفذ الشباك الواحد بالإضافة إلى العمل على ميكنة كل الخدمات لتبسيط الإجراءات والمستندات.

‎وقد قام الوفد بعمل جولة تفقدية لكل المكاتب الداعمة المتواجدة بمقر الهيئة بالعين السخنة (مقر خدمة المستثمرين) والتي تقوم بتقديم الخدمات الخاصة بالتأسيس وإصدار كل الموافقات والتراخيص اللازمة لتنمية المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك للوقوف على مدى مستوى الخدمات والإجراءات التي يقدمها منفذ الشباك الواحد في إصدار التراخيص وتسجيل الشركات.

‎وخلال الزيارة قال اللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة للضرائب والجمارك إن المنطقة الاقتصادية تعمل دومًا على تحسين مستوى تقديم الخدمات والإجراءات للشركات الراغبة في الاستثمار في المنطقة بحكم قوانينها التي كفلت لها الاستقلالية في اتخاذ القرار بما يخدم أهداف الاستثمار والعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار.

‎من جهته، أكد الدكتور رفيق عباس رئيس الفريق الاستشاري المنفذ للبرنامج على ضرورة تبسيط الإجراءات والخدمات للوصول إلى رفع كفاءة الأداء وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي من شأنه تحقيق خطط التطوير والذي يمثل أحد أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر. 

‎من الجدير بالذكر، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم سبل الدعم المؤسسي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال المساهمة في الوحدة الفنية المعنية بتطوير الإطار التنظيمي ومواءمته مع المعايير الدولية، وتقديم مساعدة فنية لنظام الشباك الواحد وإجراءات الأعمال، مما يساهم في تسريع عملية إصدار التراخيص والموافقات.
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