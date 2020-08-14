الهجان يشكر مواطنى القليوبية على مشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

اعرب عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن خالص الشكر والتقدير والعرفان لابناء محافظة القليوبية على المشاركة الايجابية والفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ لتكون اصواتهم مصدر فخر واعتزاز لوقفهم بجانب مصرنا الغالية.
كما وجه المحافظ الشكر لقيادات المحافظة للتنسيق والمتابعة المستمرة والتعاون مع كافة الجهات ، واعرب عن خالص شكره لرجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل المشرف.
ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة، والشرطة ، لنجاحهم في تأمين العملية الانتخابية وتوفير الأمن والأمان للناخبين طوال يومي التصويت دون ما يعكر صفو الانتخابات، ولدورهم في تأمين المقار واللجان الانتخابية وظهور العملية الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في حرية تامة.
كما أثني المحافظ على الدور الكبير الذي قام به رؤساء المراكز والمدن ورؤساء القري في تجهيز وتهيئة لجان الانتخابات بالتنسيق مع كافة الجهات ومتابعة العملية الانتخابية أولا بأول، كما قدم المحافظ الشكر لجميع عمال النظافة في مراكز ومدن وقرى المحافظة لما بذلوه من جهد في رفع المخلفات أولا بأول من أمام اللجان الانتخابية .
وثمن المحافظ، الدور الكبير الذي لعبته وسائل الإعلام المختلفة فى زيادة وعى المواطنين وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية، والتغطية المستمرة للعملية الانتخابية، والتي أظهرتها في أبهي صورها .
كما أثنى المحافظ على التعاون والدور الكبير الذى بذلته الجهات المعنية من صحة وتعليم وشباب ورياضة وتموين وكهرباء وتضامن اجتماعي ومياه شرب وصرف صحي وطب بيطري وقوي عاملة وفرع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي ذوي الإعاقة ، ليكتمل العرس الديمقراطي ويخرج بهذه الصورة المشرفة.
وفى هذا السياق يتقدم الهجان بالشكر والعرفان لكل مواطن قليوبى (سيدات ورجال وفتيات وشباب) وكذلك للسيدات والرجال المرضى الذين اصروا على الادلاء باصواتهم فى اللجان والمشاركة في الانتخابات ليسطروا تاريخ مصر باحرف من نور، كما يتقدم بالشكر والتقدير لذوى الاحتياجات الخاصة على اصرارهم على المشاركة الايجابية في الانتخابات.