الهجان يشكر مواطنى القليوبية على مشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

اعرب عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن خالص الشكر والتقدير والعرفان لابناء محافظة القليوبية على المشاركة الايجابية والفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ لتكون اصواتهم مصدر فخر واعتزاز لوقفهم بجانب مصرنا الغالية.





كما وجه المحافظ الشكر لقيادات المحافظة للتنسيق والمتابعة المستمرة والتعاون مع كافة الجهات ، واعرب عن خالص شكره لرجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل المشرف.





ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة، والشرطة ، لنجاحهم في تأمين العملية الانتخابية وتوفير الأمن والأمان للناخبين طوال يومي التصويت دون ما يعكر صفو الانتخابات، ولدورهم في تأمين المقار واللجان الانتخابية وظهور العملية الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في حرية تامة.





كما أثني المحافظ على الدور الكبير الذي قام به رؤساء المراكز والمدن ورؤساء القري في تجهيز وتهيئة لجان الانتخابات بالتنسيق مع كافة الجهات ومتابعة العملية الانتخابية أولا بأول، كما قدم المحافظ الشكر لجميع عمال النظافة في مراكز ومدن وقرى المحافظة لما بذلوه من جهد في رفع المخلفات أولا بأول من أمام اللجان الانتخابية .





وثمن المحافظ، الدور الكبير الذي لعبته وسائل الإعلام المختلفة فى زيادة وعى المواطنين وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية، والتغطية المستمرة للعملية الانتخابية، والتي أظهرتها في أبهي صورها .





كما أثنى المحافظ على التعاون والدور الكبير الذى بذلته الجهات المعنية من صحة وتعليم وشباب ورياضة وتموين وكهرباء وتضامن اجتماعي ومياه شرب وصرف صحي وطب بيطري وقوي عاملة وفرع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي ذوي الإعاقة ، ليكتمل العرس الديمقراطي ويخرج بهذه الصورة المشرفة.





وفى هذا السياق يتقدم الهجان بالشكر والعرفان لكل مواطن قليوبى (سيدات ورجال وفتيات وشباب) وكذلك للسيدات والرجال المرضى الذين اصروا على الادلاء باصواتهم فى اللجان والمشاركة في الانتخابات ليسطروا تاريخ مصر باحرف من نور، كما يتقدم بالشكر والتقدير لذوى الاحتياجات الخاصة على اصرارهم على المشاركة الايجابية في الانتخابات.