رئيس جامعة عين شمس يشارك في ويبينار علمي دولي حول أزمة كورونا

تنظم سفارة جمهورية مصر العربية بالعاصمة الهندية نيودلهي، مناظرة علمية بتقنية الفيديو كونفرانس ( ويبينار) ،وذلك في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٠ .
ويحاضر في هذه الحلقة النقاشية العلمية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور رانديب جوليرا عميد معهد AIIMS للعلوم الطبية بالهند.
اقرأ أيضا :
يدور النقاش حول تبادل خبرات الجانبين فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19. و كيفية مواجهة أية موجات قد تظهر للفيروس و آليات تعامل كلا الدولتين في مواجهة الأزمة.
اقرأ أيضا :
ولحضور النقاش عبر تقنية الفيديو كونفرانس يرجى التسجيل عبر الرابط التالي: