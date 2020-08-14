رئيس جامعة عين شمس يشارك في ويبينار علمي دولي حول أزمة كورونا

تنظم سفارة جمهورية مصر العربية بالعاصمة الهندية نيودلهي، مناظرة علمية بتقنية الفيديو كونفرانس ( ويبينار) ،وذلك في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٨ أغسطس ٢٠٢٠ .





ويحاضر في هذه الحلقة النقاشية العلمية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور رانديب جوليرا عميد معهد AIIMS للعلوم الطبية بالهند.





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يدور النقاش حول تبادل خبرات الجانبين فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19. و كيفية مواجهة أية موجات قد تظهر للفيروس و آليات تعامل كلا الدولتين في مواجهة الأزمة.





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ولحضور النقاش عبر تقنية الفيديو كونفرانس يرجى التسجيل عبر الرابط التالي: