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أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: اتفاق السلام يتيح للعرب والمسلمين زيارة المسجد الأقصى

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:56 م
مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين
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قسم الخارجي
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي  روبرت أوبراين أن المنطقة أمام فرصة ذهبية بعد معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وأوضح في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أنه سيكون هناك فوائد كبيرة لمعاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات.

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وأضاف أوبراين أن معاهدة السلام ستتيح للعرب والمسلمين زيارة الأقصى، موضحا أنها تطلبت "شجاعة كبيرة"، واصفا إياها بـ"الانجاز التاريخي".

وتابع المسؤول الأمريكي "لأول مرة منذ 25 عاما دولة عربية تقيم سلاما مع إسرائيل".

وأشار إلى أن التاريخ يسجل دائما صناع السلام. وأنه سيكون هناك تقاسم للمعلومات بين إسرائيل والإمارات بشأن فيروس كورونا.

وشدد على أن الطريق مفتوح لانضمام دول أخرى إلى طريق السلام، وأن المنطقة ستصبح أكثر آمانا بعد معاهدة السلام.

يأتي ذلك بعد أن توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، أمس الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".
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