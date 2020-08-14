قرار شجاع.. ماكرون يعلق على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل بالقرار "الشجاع".





وأثنى ماكرون في تغريدة على تويتر بالقرار الشجاع لدولة الإمارات، معربا عن أمله في أن يساهم الاتفاق في إقامة سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.





اقرأ أيضا:





وأوضح ماكرون أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد حول الوضع في شرق البحر المتوسط وفي ليبيا.





يأتي ذلك بعد أن توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، عصر أمس الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.





وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".





ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".



