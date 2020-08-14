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أخبار العالم

نتنياهو يكلف رئيس مجلس الأمن القومي بالاستعداد للمباحثات مع الإمارات

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:28 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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عرفة البنداري
كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، للتنسيق والتحضير للمحادثات مع دولة الإمارات بعد اتفاق مباشرة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تويجيهات نتنياهو لرئيس مجلس الأمن القومي شملت أيضا التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية للتحضير للمحادثات.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، توصل الطرفين الاماراتي والإسرائيلي إلى اتفاق لمباشرة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقابل تجميد إسرائيل لخطتها الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أراض من الضفة الغربية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للاتفاق بين إسرائيل والامارات، وقال إنه يجب تجاهل خطة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاتفاق بأنه يوم تاريخي ويؤرخ لمرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الإسرائيلية العربية.

وهاجم اليمين الإسرائيلي نتنياهو بسبب الاتفاق وقالوا إن نتنياهو باع المستوطنين والناخبين مقابل ورقة سياسية.

وأعرب رئيس مجلس جوش عتصيون الاقليمي اليميني المتطرف عن رفضه للاتفاق مشيرا إلى أن هناك حالة من الاحباط لدى المستوطنين جراء الاتفاق.

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