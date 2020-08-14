خطوة تاريخية.. ملك البحرين يهنئ بن زايد باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

أجرى حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اتصالًا هاتفيًا مع محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، استعرض خلاله العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بينهما وسبل دعمه على المستويات كافة.





وهنأ ملك البحرين، محمد بن زايد آل نهيان بالإنجاز المتمثل بالخطوة التاريخية للسلام التي اتخذتها دولة ا لإمارات تجاه إسرائيل.





اقرأ أيضا:





وأكد العاهل البحريني أنها ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام وفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما يخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتقدم والازدهار.





وأشاد الملك بما تم الإتفاق عليه بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والذي تم بموجبه إيقاف قرار إسرائيل بضم الأراضي الفلسطينية والذي يعد انجازًا دبلوماسيًا تاريخيًا بما يحافظ على حل الدولتين ويبقي على فرص السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.





وأثنى حمد بن عيسى على المواقف المشرفة لدولة الإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.





من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لملك البحرين واعتزازه بالتوافق بين البلدين الشقيقين تجاه قضايا المنطقة، مثمنًا مواقف مملكة البحرين وجهودها الخيرة في دعم مساعي إحلال السلام والأمن في المنطقة لصالح دولها وشعوبها.





يأتي ذلك بعد أن توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، أمس الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.





وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".



