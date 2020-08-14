AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خطوة تاريخية.. ملك البحرين يهنئ بن زايد باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:34 م
محمد بن زايد وملك
محمد بن زايد وملك البحرين
Advertisements
قسم الخارجي
أجرى حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اتصالًا هاتفيًا مع محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، استعرض خلاله العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بينهما وسبل دعمه على المستويات كافة.

وهنأ ملك البحرين، محمد بن زايد آل نهيان بالإنجاز المتمثل بالخطوة التاريخية للسلام التي اتخذتها دولة الإمارات تجاه إسرائيل.

اقرأ أيضا:

وأكد العاهل البحريني أنها ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام وفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما يخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتقدم والازدهار.

وأشاد الملك بما تم الإتفاق عليه بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والذي تم بموجبه إيقاف قرار إسرائيل بضم الأراضي الفلسطينية والذي يعد انجازًا دبلوماسيًا تاريخيًا بما يحافظ على حل الدولتين ويبقي على فرص السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأثنى حمد بن عيسى على المواقف المشرفة لدولة الإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لملك البحرين واعتزازه بالتوافق بين البلدين الشقيقين تجاه قضايا المنطقة، مثمنًا مواقف مملكة البحرين وجهودها الخيرة في دعم مساعي إحلال السلام والأمن في المنطقة لصالح دولها وشعوبها.

يأتي ذلك بعد أن توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، أمس الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيان مهم من نتنياهو بشأن اتفاق السلام مع الإمارات في السابعة

أهم إنجاز منذ 25 عاما.. الإمارات وإسرائيل تتوصلان لاتفاق سلام بوساطة أمريكية.. شرطه إيقاف ضم تل أبيب للأراضي الفلسطينية.. وترامب: حدث تاريخي يعزز السلام في الشرق الأوسط

جاريد كوشنر: إسرائيل وافقت على وقف ضم الأراضي الفلسطينية

ضاحي خلفان عن اتفاق الإمارات وإسرائيل: في مصلحة الوطن والعرب والعالم

مستشار العاهل البحريني: نحيي الإمارات على موقفها الحافظ للحقوق دون تفريط

ترحيب عربي ودولي واسع باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.. مصر تثمن جهود القائمين عليه.. فرنسا: خطوة إيجايبة.. وبريطانيا: حان الوقت لمحادثات مباشرة بين فلسطين وتل أبيب

ترشيحاتنا

آخرهم مصطفى الحفناوي | منشطات الجيم.. فورمة سريعة وموت أسرع

كرم ربنا كبير.. أم تلد 4 توائم بعد فشلها في الحمل 3 مرات.. فيديو

أخطر من الفيروس.. معلومات مضللة عن كورونا تؤدي إلى وفاة المئات

أزالوا عقارا مرخصًا.. السجينى: إحالة مسئولين بالشرقية للنيابة.. فيديو

ابن فؤاد المهندس يتحدث عن الراحلة شويكار .. فيديو

رقم قياسي سلبي من إهانة بايرن ميونخ لـ برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كريب التيراميسو.. خطوة بخطوة

لو بتعرق كتير.. 3 طرق للتخلص من بقع العرق في لحظات

أحدث أسعار ومواصفات سيارة سكودا كاميك Style 2021 في مصر| صور