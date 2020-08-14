عسكري محترف وصياد ماهر.. فرانس برس: محمد بن زايد رجل قوي دفع الإمارات إلى صدارة الدبلوماسية العالمية

في خطوة تاريخية تشكل اختراقًا باتجاه السلام في الشرق الأوسط، اتفق كل من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي أمس، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.





وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يُنظر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أول زعيم خليجي يبرم اتفاقًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، منذ فترة طويلة باعتباره رجلًا قويًا دفع الإمارات إلى صدارة الدبلوماسية العالمية.









وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد عسكري محترف ومشجع خبير لكرة القدم، ويُعد منذ سنوات مركز ثقل معتبر في السياسة الإماراتية، وبالرغم من عزوفه عن الظهور العلني بكثافة، فإن بصمته ظهرت بوضوح خلال السنوات الأخيرة في بناء الإمارات لمكانتها كلاعب إقليمي من الوزن الثقيل.





وأصبحت الإمارات مركزًا حضاريًا مميزًا يشتهر بالأبراج وناطحات السحاب والجزر الصناعية والمدن الفخمة، وقد بنت برنامجًا للطاقة النووية السلمية في زمن قصير، وكذلك برنامجًا مميزًا لغزو الفضاء، جرى في إطاره إرسال هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، وإرسال مسبار الأمل إلى المريخ الشهر الماضي في الذكرى 50 لتأسيس الدولة.





وتابعت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد تولى ولاية عهد أبوظبي في نوفمبر 2004، ويشغل منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهو الابن الثالث للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة.





وولد الشيخ محمد بن زايد في إمارة أبوظبي في 11 مارس 1961، ودرس بالمدرسة العسكرية في بريطانيا، حيث تخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية الشهيرة عام 1979، وسرعان ما ترقى في رتب القوات المسلحة ليصبح قائدًا للقوات الجوية ونائبًا لرئيس الأركان ثم رئيسًا للأركان في يناير 1993 وبعد عام تمت ترقيته إلى رتبة فريق ركن طيار.





وقالت الوكالة إن دبلوماسيون أجانب كثيرون يصفون الشيخ محمد بن زايد بأنه رجل أبوظبي القوي، الذي أقام صلات متينة مع عواصم العالم، لا سيما في الغرب.





ويُعتقد أن الشيخ محمد بن زايد لعب الدور الرئيسي في صناعة قرار الإمارات المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عام 2015 لإنهاء سيطرة جماعة الحوثيين الإرهابية الموالية لإيران على اليمن.





ويهتم الشيخ محمد بن زايد بالرياضة، وهو رئيس نادي العين لكرة القدم بإمارة أبوظبي، ويهوى بشكل خاص ممارسة رياضة الصيد.



