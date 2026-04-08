ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش سيرة الصحابي سعيد بن زيد
برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
الجامعة العربية تدين الهجمات على لبنان.. وتحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الرئيس السيسي ورئيس جامبيا يتفقان على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منال عوض : تمويل 1338 مشروعًا صغيرًا من صندوق التنمية المحلية بـ17 محافظة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً اليوم حول جهود صندوق التنمية المحلية بالوزارة في تمويل المشروعات وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظات فيما يخص دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن الصندوق نجح، خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، في تمويل عدد 1338 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بـ17 محافظة، بإجمالي 1338 فرصة عمل مباشرة،بما يعكس الدور الحيوي للصندوق في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية بالمراكز والقرى.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قروض الصندوق بلغ نحو 22,464,000 جنيه، في حين بلغت مساهمة المستفيدين نحو 4,492,800 جنيه، بإجمالي استثمارات وصلت إلى 26,928,000 جنيه، وهو ما يعكس تكامل مصادر التمويل وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد التقرير أن المرأة جاءت في صدارة المستفيدين من مشروعات الصندوق، حيث بلغت نسبة مشاركتها 68.98% بإجمالي 923 مستفيدة، مقابل 415 مستفيدًا من الذكور، بما يعكس نجاح توجهات الدولة في تمكين المرأة، خاصة المرأة المعيلة اقتصاديًا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف التقرير أن المشروعات المنفذة تنوعت بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية والزراعية والحرفية، بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، ويسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، خاصة في القرى والمراكز.

وشددت د.منال عوض ، على استمرار صندوق التنمية المحلية في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لإقامة مشروعاتهم من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات، مع تقديم الدعم الفني والتيسيرات اللازمة، بما يسهم في زيادة دخول الأسر وتحقيق الشمول الاقتصادي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز دور المرأة كشريك رئيسي في التنمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

بالصور

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

