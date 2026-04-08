منال عوض : تمويل 1338 مشروعًا صغيرًا من صندوق التنمية المحلية بـ17 محافظة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً اليوم حول جهود صندوق التنمية المحلية بالوزارة في تمويل المشروعات وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظات فيما يخص دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

صندوق التنمية المحلية

وأوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن الصندوق نجح، خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، في تمويل عدد 1338 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بـ17 محافظة، بإجمالي 1338 فرصة عمل مباشرة،بما يعكس الدور الحيوي للصندوق في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية بالمراكز والقرى.

22 مليون قروض

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قروض الصندوق بلغ نحو 22,464,000 جنيه، في حين بلغت مساهمة المستفيدين نحو 4,492,800 جنيه، بإجمالي استثمارات وصلت إلى 26,928,000 جنيه، وهو ما يعكس تكامل مصادر التمويل وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد التقرير أن المرأة جاءت في صدارة المستفيدين من مشروعات الصندوق، حيث بلغت نسبة مشاركتها 68.98% بإجمالي 923 مستفيدة، مقابل 415 مستفيدًا من الذكور، بما يعكس نجاح توجهات الدولة في تمكين المرأة، خاصة المرأة المعيلة اقتصاديًا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف التقرير أن المشروعات المنفذة تنوعت بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية والزراعية والحرفية، بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، ويسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، خاصة في القرى والمراكز.

وشددت د.منال عوض ، على استمرار صندوق التنمية المحلية في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لإقامة مشروعاتهم من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات، مع تقديم الدعم الفني والتيسيرات اللازمة، بما يسهم في زيادة دخول الأسر وتحقيق الشمول الاقتصادي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز دور المرأة كشريك رئيسي في التنمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.