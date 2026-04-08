الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بمشاركة صنّاع القرار في العالم.. الري تضع الترتيبات النهائية لأسبوع القاهرة التاسع للمياه

الدكتور هاني سويلم وزير الري
الدكتور هاني سويلم وزير الري
حنان توفيق

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع أعضاء السكرتارية التنفيذية لأسبوع القاهرة للمياه، لمتابعة محاور وترتيبات انعقاد "أسبوع القاهرة التاسع للمياه"، والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٦، تحت عنوان: "المياه كمحفّز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة المحاور الرئيسية والفرعية للأسبوع، والتي أعدّتها اللجنة العلمية، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية، بما يعكس الطابع العلمي الرفيع للأسبوع.

وأكد الدكتور سويلم أن "أسبوع القاهرة للمياه" أصبح منصة دولية رائدة للحوار وتبادل الخبرات في مجال المياه، مشيرًا إلى تنامي حجم المشاركة الدولية عامًا بعد عام، ومشاركة الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للحوار حول قضايا المياه.

وأضاف أن اختيار موضوع هذا العام يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية المياه كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وتأثيرات التغيرات المناخية، مؤكدًا حرص الوزارة على أن تتناول جلسات الأسبوع القضايا ذات الأولوية على الساحة الدولية، وربط مخرجاته بمسارات العمل العالمية المعنية بالمياه والمناخ.

كما وجّه الدكتور سويلم بمواصلة تطوير آليات تنظيم الجلسات الفنية والعلمية، والارتقاء بجودة المحتوى العلمي، مع التوسع في إشراك الشباب والباحثين والابتكارات الحديثة، والاستعانة بأبرز المتحدثين الدوليين والمحليين، بما يسهم في إثراء النقاشات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.

وفيما يخص المعرض المصاحب، وجّه سيادته بالتوسع في حجم المعرض، والعمل على جذب كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال المياه، لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، بما يدعم تبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون والاستثمار في قطاع المياه.

وشدد الدكتور سويلم على أهمية إخراج الحدث بصورة تنظيمية متميزة تليق بمكانة مصر، من خلال تقديم كافة الترتيبات اللوجيستية على أعلى مستوى، اعتمادًا على الكوادر البشرية المتميزة بالوزارة، وبما يضمن نجاح الحدث واستمراره كمنصة دولية مؤثرة في صياغة مستقبل قطاع المياه.

أسبوع القاهرة التاسع للمياه الترتيبات اللوجيستية الكوادر البشرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

