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أخبار العالم

بعد تصريحات كوشنر.. محللون يكشفون عن الدول المتوقع تطبيعها مع إسرائيل بعد الإمارات

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف محللون عن الدول العربية التي ستطبع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد تصريحات جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن مزيد من الدول العربية ستحذو حذو الامارات في إعلان السلام مع إسرائيل. 

وقال كبير المستشارين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ريتشارد جولدبيرج في تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية: "دول البحرين وعمان، وربما العراق ستمضي باتجاه السلام مع إسرائيل".

وأضاف جولدبيرج: "كان يجب أن تكون هناك دولة أولى، ويعزى الفضل في ذلك لدولة الإمارات العربية المتحدة لشجاعتها في المضي قدما باتجاه عقد اتفاق السلام مع الإسرائيليين".

وأشار إلى أن "منطقة الشرق الأوسط تتطور سياسيا واقتصاديا، وهناك تهديدات جديدة منها إيران، وأسباب عديدة تجعل دول المنطقة تقرر أن تعقد سلاما مع إسرائيل لمستقبل شعوبها".

يأتي ذلك بعد أن وصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، عصر أمس الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".

وتابع: "تواجه البلدان الثلاثة العديد من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من هذا الإنجاز التاريخي".

وأضاف أن وفودا من الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

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