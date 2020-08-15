رغم الفضحية.. رئيس برشلونة يرفض تقديم استقالته

بارتوميو





وذكرت شبكة " سكاي سبورتس" العالمية، أن جوسيب بارتوميو متمسك بالبقاء في منصبه، ولا يفكر في تقديم استقالته رغم السقوط الكبير أمام بايرن ميونخ.





وفشل فريق برشلونة فشل في حصد أي لقب هذا الموسم سواء على الصعيد المحلي أو القاري.





يذكر أن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظام المباراة الواحدة بدلا من الذهاب والإياب، نتيجة الظروف التي تمر بها القارة العجوز، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

رفض جوسيبتقديم استقالته من رئاسة نادي برشلونة، رغم السقوط المدوي أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت الليلة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.