استمتعت برؤيته حزينا.. نجم بايرن ميونخ يشمت في ميسي بعد الثمانية التاريخية





وردا عن سؤال هل حزنت بعد رؤيتك ميسي حزينا عقب المباراة؟، أجاب جوريتسكا :" لا لقد استمتعت".





يذكر أن بايرن ميونخ سيواجه الفائز من مباراة الغد بين مانشستر سيتي وليون الفرنسي في الدور نصف النهائي.

وتقام باقي منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظام المباراة الواحدة بدلا من الذهاب والإياب، نتيجة الظروف التي تمر بها القارة العجوز، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أعرب يون جوريتسكا نجم فريق بايرن ميونخ عن سعادته بفوز فريقه على برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، الليلة، على ملعب " النور" بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.