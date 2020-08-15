بسبب كورونا.. اقتصاد تونس ينكمش بنسبة 21.6%

كشف المعهد الحكومي للإحصاء في تونس ، اليوم السبت، أن الاقتصاد التونسي المعتمد على السياحة انكمش بنسبة 21.6 في المائة في الربع الثاني من 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا









وذكر بيان صحفي نشره المعهد الإحصاء التونسي على موقعه، اليوم السبت، أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بأسعار السنة السابقة خلال الربع الثاني من سنة 2020 بنسبة غير مسبوقة بلغت 21.6 في المائة (21.6%-) مقارنة بالربع الثاني من عام 2019.











ومقارنة بالثلاثي الأول من العام الجاري تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20.4 في المائة (20.4-%).











وعلى هذا الأساس يكون الاقتصادي التونسي قد سجل خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعا بنسبة 11.9 في المائة (11.9-%) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.











وتجدر الإشارة إلى أنه تمت مراجعة نسبة النمو للثلاثي الأول بــــــــــ0.5 نقطة لتصبح (2.2-%).











وأشار تقرير المعهد أيضا إلى ارتفاع البطالة إلى 18 بالمائة في الربع الثاني، بفعل الاضطرابات السياسية.









وحسب التقرير، أفرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الثاني من سنة 2020 أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 746.4 ألف من مجموع السكان النشيطين مقابل 634.8 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الأول لسنة 2020.







