411 مليون جنيه حصيلة عوائد ملف التصالح في مخالفات البناء بالمنوفية حتى اليوم

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 112 ألفا و60 طلبا، مشيرًا إلى أن ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء ما يقرب من (411) مليون جنيه حتي الآن، وأن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.





وأكد محافظ المنوفية، أن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة تعمل على مدار اليوم من خلال الفترة الصباحية والمسائية لاستقبال طلبات المواطنين منعًا للازدحام وحفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.





وناشد محافظ المنوفية، المواطنين ممن لم يتقدموا حتى الآن بطلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع نسبة الـ25 % من قيمة المخالفة كجدية التصالح وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها والتى حددتها الدولة وطبقًا للقانون الصادر بهذا الشأن، سرعة التوجه للوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم طلباتهم وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعهم ، مع العلم بأن اليوم السبت 15 أغسطس الحالى أخر موعد لقبول سداد قيمة جدية التصالح وأن جميع الوحدات المحلية تعمل فترة مسائية لإستمرار تلقى طلبات التصالح.





جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهًا عامًا لرؤساء الوحدات المحلية بتاريخ 11 أغسطس الجارى شدد فيه علي تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين ، و إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات لتجنب تنفيذ الإزالات حرصًا على الصالح العام والحفاظ على هيبة الدولة.