المجلس الأعلى يقر قبول طلاب الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية





اعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية العميق، بدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وبناء الانسان والأوطان، عن اتخاذ عدد من الخطوات خلال اجتماعه الشهري اليوم من بينها:









قبول طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالجامعات الحكومية المصرية وفق القواعد المنظمة للقبول





- قبول طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالأقسام الموجودة أمام شعبة العلوم الطبيعية وأمام شعبة الجيولوجيا وفق القواعد المنظمة للقبول





- قبول طالبات شعبتي العلوم والرياضيات بالثانوية العامة المصرية (بدلا من شعبة العلوم فقط) بشعبة الاقتصاد المنزلي بكلية البنات للعام الجامعي 2020/2021.





اقرأ أيضا : الأعلى للجامعات: تفويض العليا للتنسيق بتحديد أعداد المقبولين في الجامعات





- موافقة المجلس على المتابعة اليومية من قبل السادة رؤساء الجامعات لخطوات تنفيذ خطة استعدادات الجامعات المصرية لتطبيق نمط التعليم الهجين للعام الجامعي 2020/2021



