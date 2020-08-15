97.60 العلمي علوم.. 94.4% الرياضة.. و79.9 للادبي .. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى بالتنسيق

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى عـــــــن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة الدور الأول2020 بالجامعات : • نهنئ أبناءنا الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة(الدور الأول) لهذا العام 2020 ، والذين تم إعلان نتائجهم يوم الثلاثاء الموافق 4/8/2020 ، وبهذه المناسبة فقد تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22/8/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020 وذلك وفقا للحد الأدنى التالي :





البيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب

الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر 30855

الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر 16665

الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر 102165

الإجمـــــــــالي 149685





وفي ضوء الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي فقد تم إنشاء كليات جديدة يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2020 بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 .





تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني:

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت"التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي:www.Tansik.Egypt.gov.eg





سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع .





مواعيد إدخال الرغبات





عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

•يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة ، وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي(الكمامة)حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل .

•ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات ، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.





•ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.





أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

•الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

•معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني:

•التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور، بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق ، كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

•تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

•تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة ، مما يمنع حدوث أية أخطاء ، حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

•تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق علي الإنترنت.

تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب

•سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

•الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة ، لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

•ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي ، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم ، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات(75 رغبة). في حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال علي رقم 19468.





الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

•قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg

قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

•يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

•يختار الطالب الكلية أوالمعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

•يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

•ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

•يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

•بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

•يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

•إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

طرق التعرف علي نتيجة الترشيح:

•النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

•يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.





تسهيلات وإجراءات يتم تطبيقها هذا العام 2020 لصالح أبنائنا الطلاب ، وذلك على النحو التالى:





تم إنشاء واستحداث عدد من الكليات في مختلف التخصصات العلمية، وتم اصدار قرارات بدء الدراسة بها اعتبارا من العام الجامعي 2020 /2021.

•اعتبارًا من تنسيق القبول في العام الجامعي 2020/2021 تم إدراج كليات جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة) وهي :-

-كلية الهندسة.

-كلية العلوم.

•كما تم إدراج كليات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة) وهي :-

-كلية الهندسة.

-كلية إدارة الأعمال الدولية والانسانيات.

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وسيتم توضيح بيانات هذه الكليات بدليل الطالب علي موقع التنسيق الإلكتروني ، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لنشر التعليم العالي وتنوعه وربطه بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي واستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتلبية رغباتهم في الالتحاق ببعض الكليات بالتعليم الجامعي.





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