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تعليم

لطلاب تنسيق 2020 .. لأول مرة إدراج الجامعة اليابانية ومدينة زويل في تنسيق الجامعات

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:27 م
الجامعة اليابنية
الجامعة اليابنية
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كريم ناصر

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمى ، لأول مرة إدراج كليات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة) لتضم كليتي الهندسة و كلية إدارة الأعمال الدولية والانسانيات .

كما تم إدراج كليات جامعة زويل لأول مرة بكليتي الهندسة، والعلوم.

وقد نوهت  الوزارة أنه مع بدء اول يوم تنسيق للمرحلة الأولى في 22 أغسطس المقبل، لن يسمح للطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم عبر المعامل الإليكترونية بالدخول الا  بعد الالتزام بأرتداء الكمامة و حمل الكحوليات و المواد المطهرة و الالتزام بالاجراءات  الاحترازية لفيروس كورونا . 

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كما انه يمكن للطالب التقدم  لتسجيل رغباتهم الكترونيا من المنزل عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة بداية من 22 اغسطس 2020 .


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