لطلاب تنسيق 2020 .. لأول مرة إدراج الجامعة اليابانية ومدينة زويل في تنسيق الجامعات

كما تم إدراج كليات جامعة زويل لأول مرة بكليتي الهندسة، والعلوم.

وقد نوهت الوزارة أنه مع بدء اول يوم تنسيق للمرحلة الأولى في 22 أغسطس المقبل، لن يسمح للطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم عبر المعامل الإليكترونية بالدخول الا بعد الالتزام بأرتداء الكمامة و حمل الكحوليات و المواد المطهرة و الالتزام بالاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا .

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كما انه يمكن للطالب التقدم لتسجيل رغباتهم الكترونيا من المنزل عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة بداية من 22 اغسطس 2020 .





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