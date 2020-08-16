المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه..اليوم

تعتزم وزارة المالية ، بيع أذون خزانة اليوم من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة





ذكر التقرير إنه من المستهدف بيع أجل 91 يوما بـ 8 مليارات جنيه وأجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه.

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