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اقتصاد

المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه..اليوم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي

تعتزم وزارة المالية ، بيع أذون خزانة اليوم من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه جري الاتفاق مع البنك المركزي المصري لترتيب عمليات بيع أجلي الخزانة من البنوك والمؤسسات المالية.
ذكر التقرير إنه من المستهدف بيع أجل 91 يوما بـ 8 مليارات جنيه وأجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه.
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وتسعي الوزارة لبيع أدوات دين من سندات وأذون الخزانة العامة بقيمة تبلغ 46.75 مليار جنيه لتمويل فجوة عجز الموازنة.

ومع طرح أجلي خزانة اليوم بـ 18 مليار جنيه سيتبقي طرحين اثنين خلال الخميس والاثنين المقبلين بقيمة تبلغ 28.75 مليار جنيه.


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