طمع في إيراد الجراج.. عاطل وراء قتل خفير ناهيا





تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بالعثور علي جثة في جراج علي طريق ناهيا- بني مجدول بكرداسة، انتقلت علي الفور قوات الامن لفحص البلاغ وتبين ان الجثة لحارس الجراج مصابا بعدة اصابات ما يؤكد وجود شبهة جنائية ومقتله.





شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لحل لغز الجريمة والتوصل للجاني، وتولي فريق البحث برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع اكتوبر سماع اقوال المحيطين بالجراج ومكتشفي الجثة وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.





كشفت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر ان المتهم ١٨ سنة مقيم بالقرب من الجراج الذي يستاجره المجني عليه البالغ من العمر ٦٥ سنة وكان يتردد عليه منذ ٦ اشهر بحجة مساعدته في شراء احتياجاته حتى قرر سرقته لاعتياده رؤيته تقاضيه ايراد الجراج فضربه علي راسه واستولى علي امواله وفر هاربا.





تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

