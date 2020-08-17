حكومة بيلاروس تقدم استقالتها رسميا

قدمت حكومة بيلاروس استقالتها لرئيس الجمهورية ألكسندر لوكاشينكو، وذلك عقب صدور المرسوم الرئاسي بتاريخ 15 أغسطس.
ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، وجه المرسوم رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ورؤساء اللجان الحكومية بممارسة أعمالهم حتى يشكل رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء الجديد من خلال إصدار الوثائق القانونية بشأن التعيين في هذه المناصب.
وكان الرئيس لوكاشينكو أكد، خلال الاجتماع الذي عقد في 15 أغسطس، أنه تم بشكل أساسي، انتقاء الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن الحكومة ستواصل القيام بعملها حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حذر السبت الماضي، من أن احتجاجات الشوارع التي تدب في دولته منذ إعادة انتخابه الشهر الجاري ليست مجرد تهديد لبلاده وحدها، وإنما قد يمتد خطرها إلى أبعد من ذلك، مطالبا بالتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعقبت الاضطرابات الجماهيرية فوز لوكاشينكو في إعادة انتخابه الأسبوع الماضي، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع متهمين إياه بتزوير الانتخابات، بعد أن احتلت منافسته سفيتلانا تيخانوفسكايا المركز الثاني حيث لم تعترف بنتائج الانتخابات.